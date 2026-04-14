Badante maltratta l' anziano assistito durante il servizio ad Agrigento arriva la condanna definitiva

A Agrigento, una donna che prestava assistenza come badante è stata condannata a tre anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti aggravati su un anziano assistito. La sentenza definitiva è arrivata dopo che i familiari della vittima avevano presentato una denuncia, portando all’arresto della donna. La vicenda ha attirato l’attenzione locale e sollevato interrogativi sulla tutela delle persone più fragili.

Una donna di Agrigento ha ricevuto la condanna definitiva per maltrattamenti aggravati ai danni di un anziano. L’imputata, che lavorava come badante, è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari. La sentenza, emessa dalla Corte d’Appello di Palermo, ha previsto per la donna una pena di 3 anni e 2 mesi di reclusione, dopo che le indagini avevano accertato ripetuti episodi di violenza fisica e psicologica nei confronti della vittima. Badante maltrattava l'anziano assistito ad Agrigento Un quadro di vessazioni e sofferenze La condanna e l’esecuzione della pena Badante maltrattava l’anziano assistito ad Agrigento Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla Sezione reati contro la persona e in danno dei minori della Squadra Mobile di Agrigento.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Badante maltratta l'anziano assistito durante il servizio ad Agrigento, arriva la condanna definitiva Doveva assisterlo ma lo picchiava, condanna definitiva per una badante: arrestataUna donna agrigentina è stata arrestata dalla polizia in esecuzione di una condanna definitiva per maltrattamenti aggravati ai danni di un anziano di... Leggi anche: Anziano 92enne spara alla badante a Milano durante una lite, donna ferita all'addome è grave