Promozione L’Acquaviva cala un bel poker Fiesole annega
L’Acquaviva mette a segno una vittoria netta contro Fiesole, vincendo 4-2 davanti al proprio pubblico. La squadra di casa parte forte e segna subito, mettendo pressione agli avversari. Fiesole prova a reagire, ma si trova sotto di due gol già nel primo tempo. Nella ripresa, gli ospiti tentano di riaprire la partita, ma l’Acquaviva risponde colpo su colpo e chiude i conti con un poker. La partita si conclude con un risultato che riaccende le speranze della squadra locale.
ACQUAVIVA 4 FIESOLE 2 ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Incenzo (65’ Parricchi), Laudani, Bidini, Pandolfi, Bianchi D’Antonio, Koffi, Cappelli (71’ Contemori), Ferretti (93’ Crisci), Biscaro Parrini (68’ Doka, 80’ Rampelli). Allenatore: Luca Giusti FIESOLE: Raveggi, Santini, Lazzeri, Picchi, Biondi, Edu Mengue, Frijia, Russo, Santucci, Mosti Falconi, Castiglione. Allenatore: Massimo Valgimigli Reti: 4’ Frijia, 7’ Cappelli, 45’ Biscaro Parrini (rigore), 51’ Koffi, 54’ Santucci, 90’ Ferretti. ACQUAVIVA – Bella affermazione dei locali, in pieno rilancio in classifica. Al 4’ Frijia si libera per il tiro dal limite: rasoterra angolato che colpisce il palo ed entra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
