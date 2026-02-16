Milan-Como vietato sbagliare | serve il miglior Leao per restare in scia all’Inter

Il nome di Rafael Leao torna al centro dell’attenzione, perché il portoghese deve trascinare il Milan contro il Como per non perdere terreno in classifica. La squadra rossonera ha bisogno di una sua prestazione decisiva, soprattutto dopo le ultime partite in cui è sembrato poco brillante. Con una vittoria, il Milan potrebbe mantenere il passo dell’Inter e restare in corsa per il titolo.

Il Milan ha un compito molto importante da fare: evitare la fuga dell'Inter e aumentare il divario sul quinto punto. Mercoledì sera, i rossoneri affronteranno il Como nel recupero della ventiquattresima giornata di campionato, e in ballo ci sono 3 punti importantissimi. Proprio per questo, Fabregas proverà a mettere il bastone tra le ruote a Massimiliano Allegri. Ma una cosa è certa, il Milan ha bisogno dei suoi uomini migliori, Rafael Leao in primis. Il numero 10 portoghese però, fino a questo momento della stagione, non ha mai giocato ai suoi livelli consueti. Se guardiamo le statistiche, il portoghese ha segnato ben 7 gol in 17 partite di campionato, 13 delle quali partito da titolare.