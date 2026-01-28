Trump e l’ammiratrice affascinante | Sei bellissima ora sono nei guai

Durante un comizio in Iowa, Donald Trump si è trovato a interagire con una sostenitrice molto affascinante. Quando lei gli ha detto di essere bellissima, lui ha risposto che non poteva dirlo. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha fatto parlare sui social. Trump sembra aver preso la cosa con il sorriso, ma la situazione potrebbe complicargli la campagna.

(Adnkronos) – "E' bellissima, ma non posso dirlo". Donald Trump alle prese con un'affascinante sostenitrice nel comizio in Iowa. Il presidente degli Stati Uniti tiene un discorso a Clive e tratta soprattutto temi legati all'economia in uno stato in cui agricoltori e allevatori rappresentano un importante bacino elettorale in vista delle elezioni di mid-term di.

