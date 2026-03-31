azzurra bellissima il sogno b continua

Durante la partita, l’allenatore ha espresso soddisfazione per le prestazioni dei suoi giocatori, aggiungendo anche complimenti alla squadra avversaria per l’atteggiamento corretto e il gioco pulito. La gara si è conclusa senza molte espulsioni, evidenziando un confronto equilibrato tra le due formazioni. La partita è stata definita come una bella sfida, con un risultato che lascia spazio a speranze future.

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi, ma faccio anche i complimenti alla squadra avversaria: è stata una bella partita, corretta con pochissime espulsioni. A tratti, soprattutto nella fase centrale, abbiamo visto un’ottima pallanuoto da entrambe le parti". Il tecnico dell’Azzurra, Daniele Santini, ha così commentato il successo nello scontro al vertice contro il Certaldo Nuoto, che ha consegnato agli atleti pratesi il comando in solitario del girone 4. Un incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie C di pallanuoto, andato in scena lo scorso sabato alla Colzi – Martini, che ha visto i padroni di casa prevalere in virtù di un 12-10 emerso al termine di un confronto combattuto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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