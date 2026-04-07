Shakhtar Donetsk-Az Alkmaar andata quarti Conference League 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca l’incontro di andata dei quarti di finale della Conference League 20252026 tra la squadra ucraina e quella olandese. La partita si terrà in una delle due sedi e sarà trasmessa in diretta su canali sportivi dedicati. Le formazioni probabili sono state annunciate e si attendono scelte tattiche da parte dei tecnici. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento con ambizioni di avanzare nel torneo.

Gara valida per l’andata dei quarti di finale di Conference League 20252026. Si affrontano due potenziali outsider che possono lasciare il segno in virtù dello loro reciproche ambizioni. Shakhtar Donetsk-Az Alkmaar si giocherà giovedì 9 aprile 2026 alle ore 21 presso la Synerise Arena di Cracovia SHAKHTAR DONETSK-AZ ALKMAAR: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ucraini sono reduci da sei vittorie consecutive in campionato, riconquistando così la vetta in condominio con il Cerkasy. In Conference League hanno avuto la meglio sui polacchi del Lech Poznan: dopo il 3-1 dell’andata, la squadra di Turan è stata superata per 2-1. Gli olandesi sono reduci dall’ottima prestazione negli ottavi di finale contro lo Sparta Praga. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Shakhtar Donetsk-Az Alkmaar, andata quarti Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: AZ Alkmaar-Sparta Praga, andata ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Sparta Praga-Az Alkmaar, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Temi più discussi: ? QUINTOU com BR 26, Europa League e +; veja agenda do dia; Scheda Samsunspor - Coppe UEFA Conference League - Fase Finale Italia; Quote vincente Conference League 2025/2026, il pronostico: favorito il Crystal Palace; Tabellino partita AEK Atene vs Rayo Vallecano. Pronostico Shakhtar Donetsk vs AZ Alkmaar – 9 Aprile 2026La sfida di UEFA Europa Conference League tra Shakhtar Donetsk e AZ Alkmaar accende il palcoscenico il 9 Aprile 2026 alle 21:00, nello scenario suggestivo ... news-sports.it Az Alkmaar - Shakhtar Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com Natalie Aleksandrova. . Oggi ricorre il dodicesimo anniversario della leggendaria canzone "Putin-hu@lo" dei tifosi del Metalist di Kharkiv, che la eseguirono durante una marcia congiunta con gli ultras dello Shakhtar di Donetsk. La prima esecuzione risale al 3 - facebook.com facebook