Domani si gioca il ritorno degli ottavi di Conference League tra Sparta Praga e AZ Alkmaar. La sfida si svolge dopo la sconfitta per 2-1 dell’andata, e i cechi devono vincere con almeno due reti di scarto oppure con una vittoria di misura per qualificarsi ai supplementari. Gli olandesi, invece, possono anche difendere il vantaggio maturato nella partita precedente.

Gara valida per il ritorno degli ottavi di Conference League 20252026. Visto la sconfitta dell’andata per 2-1, i cechi devono vincere con almeno due reti di scarto oppure una vittoria di misura per andare ai supplementar, mentre agli olandesi basta gestire o difendere il vantaggio. Sparta Praga-Az Alkmarr si giocherà giovedì 19 marzo 2026 alle ore 21 presso l’Epet Arena di Praga. SPARTA PRAGA-AZ ALKMAAR: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Per I cechi è una sorta di dentro o fuori. Nelle ultime settimane hanno dovuto affrontare una sete di cadute tra Conference e campionato, in particolare la sconfitta nel derby cittadino contro lo Slavia Praga. Il cammino nella competizione continentale è ottimo, con tre successi consecutivi nella fase a gironi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Sparta Praga-Az Alkmaar, ritorno ottavi Conference League 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

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