Grimaldi Lines propone ogni giorno un viaggio tra i sapori mediterranei a bordo delle sue navi. Le proposte gastronomiche includono piatti tipici della regione, preparati con ingredienti freschi e locali. A bordo si può scegliere tra diverse opzioni culinarie, pensate per soddisfare vari gusti e preferenze. La compagnia si impegna a offrire un’esperienza gastronomica autentica durante le traversate.

Grimaldi Lines ’naviga’ ogni giorno alla scoperta dei sapori mediterranei. Le proposte gastronomiche di bordo, realizzate con ingredienti freschi di prima qualità e prodotti locali a filiera corta, valorizzano infatti la grande ricchezza culinaria del Mare Nostrum, affiancando piatti classici alla cucina creativa. La tradizione partenopea è presente con la pizza home made, preparata a regola d’arte con impasti tradizionali e ingredienti selezionati. Dopo il successo riscontrato a bordo delle ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona e dal traghetto Cruise Ausonia, la pizza artigianale sarà proposta dalla prossima estate anche a bordo dei cruise ferry che collegano Livorno con Olbia: Cruise Sardegna e Cruise Europa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I sapori mediterranei a bordo di più navi

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