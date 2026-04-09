A Islamabad le strade sono vuote a causa di un lockdown di due giorni deciso per motivi di sicurezza. In questa cornice, si sono svolti i primi colloqui diretti tra rappresentanti degli Stati Uniti e dell’Iran, due paesi che da tempo mantengono rapporti complessi. La capitale pakistana si presenta così, silenziosa e deserta, mentre si svolgono le conversazioni tra le due nazioni.

Le strade di Islamabad sono deserte per un improvviso ponte di due giorni, istituito per garantire un rigoroso lockdown di sicurezza nella capitale pakistana. Dietro le barricate, però, l’attività diplomatica è febbrile: questo weekend si terranno i colloqui decisivi per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. Il Pakistan, spesso al centro delle cronache internazionali per la sua instabilità economica e la minaccia di militanti, ospita per la prima volta trattative dirette tra Washington e Teheran, con l’obiettivo di porre fine a settimane di guerra che hanno già causato migliaia di morti e scosso il mondo. Si tratta di un passo diplomatico sorprendente per un Paese tradizionalmente visto sotto la lente della sicurezza interna. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Islamabad sotto lockdown: il Pakistan ospita i primi colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran

A che punto sono i colloqui tra Iran e Stati UnitiResta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre.

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Nella notte tra martedì 7 e mercoledì 8 aprile, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato un cessate il fuoco con l'Iran. Come sta vivendo la popolazione iraniana questa tregua Lo spiega Greta Privitera, giornalista della redazione Esteri, che s - facebook.com facebook

Iran e Stati Uniti riportano versioni molt diverse dell’accordo che sarebbe stato sottoscritto ieri notte. Doveva essere mediato dai cinesi non scritto in cinese x.com