Avvocato famiglia Caliendo | Contro di me accuse inconsistenti e calunniose

Un avvocato del settore famiglia ha definito le accuse a suo carico come prive di fondamento e prive di basi concrete, sostenendo che si tratta di accuse calunniose. Secondo quanto dichiarato, l’impianto accusatorio sarebbe debole e privo di elementi verificabili. La persona coinvolta ha respinto con fermezza le accuse, affermando che non corrispondono alla realtà dei fatti. La vicenda si sviluppa in ambito legale e riguarda questioni personali e di tutela familiare.

Tempo di lettura: 2 minuti Sarebbe connotato da un impianto accusatorio “inconsistente” e avrebbe anche una natura “calunniosa” l’esposto presentato dall’avvocato Alessandro Conforti del Foro di Cosenza contro il collega napoletano Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso 21 febbraio nell’ospedale Monaldi di Napoli, dopo un trapianto di cuore fallito. E’ quanto scrive lo stesso Petruzzi in una memoria difensiva con istanza di archiviazione indirizzata tra gli altri, al consiglio distrettuale di disciplina degli Avvocati di Napoli e anche al consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza, oltre che alla Procura di Napoli.🔗 Leggi su Anteprima24.it Morte Domenico Caliendo, presentato un esposto contro l’avvocato Petruzzi, legale della famigliaÈ stato presentato un esposto contro l'avvocato Francesco Petruzzi, il legale della famiglia di Domenico Caliendo, bimbo morto dopo un trapianto di... “Accuse gravi”. Garlasco, l’avvocato della famiglia Poggi contro la youtuber BugallaIl caso Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto...