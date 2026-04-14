Avviso di Trasparenza - Messaggio Pubblicità Politica
Un avviso di trasparenza è stato pubblicato riguardo a un messaggio di pubblicità politica, in conformità con il Regolamento (UE) 2024900. Il documento fornisce le informazioni obbligatorie sul messaggio elettorale e sulla sponsorizzazione. Questa comunicazione è stata resa disponibile per rispettare le norme che regolano la trasparenza nelle campagne elettorali e nelle comunicazioni politiche sponsorizzate.
Informazioni obbligatorie relative al messaggio elettorale e alla sua sponsorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2024900. Identità sponsor: Patriots.eu [email protected] - Boulevard Haussmann 75, 75008 Paris, France Periodo di diffusione: 01042026-18042026 Informazioni economiche: 28.000 euro + iva Origine dei fondi utilizzati: PubbliciEU Descrizione dell'evento: Advertisement for a political meeting in Milan - 18042026 Tecniche di targeting e consegna del messaggio: Lombardia + Nazionale Per segnalazioni riguardo il messaggio di pubblicità politica, puoi scriverci cliccando qui e selezionando la voce "Pubblicità politica". Questo avviso è pubblicato in conformità alla normativa sulla trasparenza degli interventi di comunicazione politica.🔗 Leggi su Iltempo.it
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