Avviso di Trasparenza - Messaggio Pubblicità Politica

Un avviso di trasparenza è stato pubblicato riguardo a un messaggio di pubblicità politica, in conformità con il Regolamento (UE) 2024900. Il documento fornisce le informazioni obbligatorie sul messaggio elettorale e sulla sponsorizzazione. Questa comunicazione è stata resa disponibile per rispettare le norme che regolano la trasparenza nelle campagne elettorali e nelle comunicazioni politiche sponsorizzate.