Apple news sotto accusa di parzialità politica dopo avviso ftc

Apple News finisce sotto accusa negli Stati Uniti. L’FTC ha inviato un avviso formale a Tim Cook, sollevando dubbi sulla parzialità politica della piattaforma. La questione riguarda anche come vengono selezionate e presentate le notizie agli utenti. La notizia ha già scatenato reazioni e apre un fronte caldo sulla gestione dei contenuti digitali.

Questo resoconto sintetizza l'interazione tra l'autorità regolatoria statunitense e Apple News, concentrandosi sull'avvertimento formale rivolto a Tim Cook e sulle dinamiche legate alla curatela editoriale. L'attenzione è puntata sui timori di non offrire una copertura equilibrata e sulle implicazioni legali e commerciali che ne derivano. ftc invia avvertimento formale a tim cook sulla curatela di apple news. la verifica condotta dal Media Research Center ha analizzato 620 articoli presenti su apple news a gennaio 2026, rilevando l'assenza di contenuti provenienti da testate orientate a destra nelle sezioni di maggiore visibilità, con una prevalenza di fonti orientate a sinistra o centriste.

