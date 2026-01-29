Augias | Via dalla Rai dove contano solo pubblicità e politica I 91 anni? Non li ho festeggiati per carità Poi parla di Sorrentino e Silvio Berlusconi

Andrea Augias critica duramente la Rai, accusandola di essere dominata da pubblicità e politica. Il giornalista, che quest’anno compie 91 anni, dice di non aver festeggiato il compleanno e si concentra sulle sue recenti scelte professionali, come il passaggio a La7. Nel corso dell’intervista, parla anche di Sorrentino e di Berlusconi, ma la sua critica principale resta rivolta alla gestione della Rai, che ritiene sempre più lontana dai valori di un tempo.

Per anni (più di 60) è stato uno dei volti più amati e conosciuti della Rai. Poi, nel 2023, il passaggio a La7. E oggi, intervistato da Fanpage, torna a parlarne. Lui è Corrado Augias, noto giornalista, conduttore, autore e divulgatore nato a Roma il 26 gennaio 1935.Augias e la Rai: “Indirizzo.🔗 Leggi su Today.it Approfondimenti su Augias Rai Pier Silvio Berlusconi: “Sul GF ho sbagliato”. E parla di Scotti e Striscia la Notizia Pier Silvio Berlusconi riflette sugli ultimi sviluppi di Canale Cinque, analizzando le scelte in programmazione, tra cui l’aumento dello spazio dedicato a Gerry Scotti e l’evoluzione delle prime serate di Striscia La Notizia, oltre a condividere una riflessione sul Grande Fratello. Pier Silvio Berlusconi, frecciata alla Rai: “Ascolti più alti del servizio pubblico”. E parla de La Ruota Pier Silvio Berlusconi commenta i risultati degli ascolti, sottolineando come il’offerta di Mediaset superi quella del servizio pubblico. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Augias Rai Argomenti discussi: Corrado Augias, 91 anni: l’eleganza dell’anacronismo; Corrado Augias porta Il mio Novecento al Teatro Regio di Parma; La Torre di Babele lunedì alle 21.15; Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica. Milano. Aveva sorpreso la sua assenza, domenica scorsa, alla convention milanese di Forza Italia per ricordare Silvio Berlusconi e lanciare la campagna per il Sì al referendum sulla Giustizia. Come poteva mancare Roberto Formigoni, l’ex presidente di Regio - facebook.com facebook Mediaset (e Pier Silvio Berlusconi) rispondono a Fabrizio Corona dopo Falsissimo: «La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna» x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.