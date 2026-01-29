Augias | Via dalla Rai dove contano solo pubblicità e politica I 91 anni? Non li ho festeggiati per carità Poi parla di Sorrentino e Silvio Berlusconi
Andrea Augias critica duramente la Rai, accusandola di essere dominata da pubblicità e politica. Il giornalista, che quest’anno compie 91 anni, dice di non aver festeggiato il compleanno e si concentra sulle sue recenti scelte professionali, come il passaggio a La7. Nel corso dell’intervista, parla anche di Sorrentino e di Berlusconi, ma la sua critica principale resta rivolta alla gestione della Rai, che ritiene sempre più lontana dai valori di un tempo.
Per anni (più di 60) è stato uno dei volti più amati e conosciuti della Rai. Poi, nel 2023, il passaggio a La7. E oggi, intervistato da Fanpage, torna a parlarne. Lui è Corrado Augias, noto giornalista, conduttore, autore e divulgatore nato a Roma il 26 gennaio 1935.Augias e la Rai: “Indirizzo.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Augias Rai
Pier Silvio Berlusconi: “Sul GF ho sbagliato”. E parla di Scotti e Striscia la Notizia
Pier Silvio Berlusconi riflette sugli ultimi sviluppi di Canale Cinque, analizzando le scelte in programmazione, tra cui l’aumento dello spazio dedicato a Gerry Scotti e l’evoluzione delle prime serate di Striscia La Notizia, oltre a condividere una riflessione sul Grande Fratello.
Pier Silvio Berlusconi, frecciata alla Rai: “Ascolti più alti del servizio pubblico”. E parla de La Ruota
Pier Silvio Berlusconi commenta i risultati degli ascolti, sottolineando come il’offerta di Mediaset superi quella del servizio pubblico.
Ultime notizie su Augias Rai
Argomenti discussi: Corrado Augias, 91 anni: l’eleganza dell’anacronismo; Corrado Augias porta Il mio Novecento al Teatro Regio di Parma; La Torre di Babele lunedì alle 21.15; Ascolti tv ieri lunedì 26 gennaio chi ha vinto tra La Preside, Zelig, Lo stato delle cose e Quarta Repubblica.
Milano. Aveva sorpreso la sua assenza, domenica scorsa, alla convention milanese di Forza Italia per ricordare Silvio Berlusconi e lanciare la campagna per il Sì al referendum sulla Giustizia. Come poteva mancare Roberto Formigoni, l’ex presidente di Regio - facebook.com facebook
Mediaset (e Pier Silvio Berlusconi) rispondono a Fabrizio Corona dopo Falsissimo: «La libertà di espressione non sarà mai libertà di gogna» x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.