Blitz della polizia a San Giovanni Galermo pusher arrestati | maxi sequestro di armi e droga

25 gen 2026

Nella zona di San Giovanni Galermo, la polizia ha effettuato un intervento mirato contro lo spaccio di droga. Durante le operazioni sono stati arrestati alcuni soggetti e sequestrate un'importante quantità di armi e sostanze stupefacenti. L'azione si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza del quartiere e contrastare attività illecite.

Controlli della polizia nel quartiere di San Giovanni Galermo. L'attività di pattugliamento ha puntato a contrastare lo spaccio di stupefacenti. Il blitz dei poliziotti, nella zona di via Capo Passero, ha consentito di trovare e sequestrare oltre 2,5 chilogrammi di droga, tra cocaina, hashish e.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

Leggi anche: San Giovanni Galermo, maxi operazione “L’Angolo”: 35 arresti per spaccio di droga

Catania, maxi controllo a San Giovanni Galermo: droga, allacci abusivi e animali maltrattatiA San Giovanni Galermo, a Catania, si è svolto un ampio controllo della Polizia di Stato, mirato a rafforzare la sicurezza del quartiere.

