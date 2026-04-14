Avellino tifosi scatenati | polverizzati i biglietti per Mantova

A pochi giorni dalla partita in trasferta a Mantova, i biglietti disponibili sono stati esauriti rapidamente a causa della forte richiesta dei tifosi della squadra di casa. L’entusiasmo dei supporter si è tradotto in un rapido tutto esaurito, con i tagliandi venduti in breve tempo. Le restrizioni sono state decise dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive e adottate dal Gos locale, limitando così l’accesso ai supporter.

Tempo di lettura: 2 minuti L’entusiasmo del popolo biancoverde per la trasferta di Mantova si è scontrato con le limitazioni imposte dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, poi recepite dal Gos locale. Nonostante i paletti, i tifosi dell’ Avellino hanno risposto in massa: i 936 biglietti disponibili per il settore ospiti, acquistabili solo dai possessori di fidelity card, sono andati esauriti in meno di un’ora sul circuito TicketOne. Un dato che conferma, ancora una volta, la passione della tifoseria irpina, capace di mobilitarsi da ogni parte d’Italia e anche dalla vicina Svizzera pur di non far mancare il proprio sostegno alla squadra.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, tifosi scatenati: polverizzati i biglietti per Mantova Arezzo, polverizzati gli ultimi 550 biglietti. Lo scontro al vertice sarà per 8mila tifosidi Andrea Lorentini Saranno circa poco meno di 8mila gli spettatori che faranno da cornice al big match di domenica tra e Ravenna. Avellino-Catanzaro e Mantova-Avellino: scattano limitazioni per i tifosiTempo di lettura: < 1 minutoClima di massima attenzione in vista di Avellino–Catanzaro, in programma al Partenio-Lombardi, con le autorità che hanno... Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #SoccorsoAlpino #Avellino #NoiconVoi - facebook.com facebook Il gol di L’Avellino trova il pareggio in pieno recupero con il suo Rete convalidata con il supporto del VAR #AvellinoCatanzaro #SerieBKT #DAZN x.com