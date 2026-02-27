Arezzo si prepara a vivere una giornata intensa, con gli ultimi 550 biglietti che sono andati esauriti. La partita di domenica tra le due squadre si preannuncia come un evento di grande richiamo, attirando circa 8mila tifosi pronti a sostenere le proprie squadre. L’attesa cresce e il clima tra i supporter si fa caldo in vista di questa sfida decisiva.

di Andrea Lorentini Saranno circa poco meno di 8mila gli spettatori che faranno da cornice al big match di domenica tra e Ravenna. I 550 biglietti supplementari aggiunti alla vendita dopo l’ordinanza del sindaco Ghinelli di mercoledì sono stati polverizzati nel giro di pochi minuti. Non è mancata qualche polemica e un po’ di malcontento in molti sportivi perché i tagliandi erano disponibili online, sul circuito Ticketone, ben prima delle 10, orario annunciato per l’apertura della procedura. In totale quindi saranno 7.200 gli spettatori di fede amaranto a cui vanno aggiunti i circa 400 ravennati nel settore ospite. Intanto l’allenatore del Ravenna Mandorlini ha inquadrato la sfida al Cavallino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Arezzo, polverizzati gli ultimi 550 biglietti. Lo scontro al vertice sarà per 8mila tifosi

