Avellino Nargi pronta a prendersi la rivincita | ufficializzata la candidatura a sindaco

Laura Nargi ha annunciato ufficialmente la sua candidatura a sindaco di Avellino, tornando a competere per questa posizione dopo aver già tentato in passato. La decisione è stata comunicata in modo formale, segnando il suo ritorno nel panorama politico locale. La sua candidatura sarà presentata ufficialmente nei prossimi giorni, con l’obiettivo di partecipare alle prossime elezioni amministrative.

È ufficiale. Laura Nargi ci riprova e si candida, per la seconda volta, alla carica di sindaco di Avellino. L'ex fascia tricolore ha rotto gli indugi e questa mattina, nel giorno del suo 42esimo compleanno, ha ufficializzato presso la sede di Siamo Avellino la sua corsa alla poltrona più ambita.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Nargi al centro: dialoghi e nomi per la candidatura unitaria nel centrodestra ad AvellinoAvellino, 6 febbraio 2026 – Si è svolto oggi il secondo tavolo di coalizione del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative del... VIDEO/ “Laura Nargi c’è per Avellino e non per una candidatura”Bagno di folla alla presentazione del progetto civico "Siamo Avellino" legato all'ex sindaco, ma sulle candidature frena Il bagno di folla c’è.