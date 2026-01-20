Un anno di atti persecutori e minacce di morte all’ex moglie | 42enne ai domiciliari

Un uomo di 42 anni residente a Centro Valle Intelvi è stato posto agli arresti domiciliari il 17 gennaio 2026, in seguito a un anno di atti persecutori e minacce di morte nei confronti dell’ex moglie. L’ordinanza di custodia è stata emessa per tutelare la vittima e prevenire ulteriori comportamenti aggressivi. La vicenda evidenzia l’importanza di interventi tempestivi per tutela delle persone coinvolte in situazioni di stalking e violenza domestica.

È scattata nel pomeriggio del 17 gennaio 2026 l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 42 anni, residente a Centro Valle Intelvi. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri su disposizione del giudice per le indagini.

