Davide Ballardini, allenatore dell’Avellino, ha dichiarato che la squadra deve mantenere alta la concentrazione e non permettersi cali durante le prossime partite. Ha sottolineato l’importanza di ottenere continuità nei risultati e nelle prestazioni, senza perdere di vista l’obiettivo di migliorare il rendimento complessivo. La sua attenzione è rivolta esclusivamente alla sfida imminente, senza commentare altri aspetti del campionato.

Tempo di lettura: 2 minuti Davide Ballardini guarda avanti senza distrazioni, concentrato su una sfida che può dire molto sul momento dell’ Avellino. Domani, alle 17.15, i biancoverdi scenderanno in campo a Marassi contro la Sampdoria in una gara che arriva al termine di un ciclo intenso di impegni ravvicinati. Il tecnico non nasconde le difficoltà legate alla gestione delle energie, ma allo stesso tempo evidenzia la solidità del gruppo: “Siamo alla terza partita in pochi giorni, è vero, e alcuni calciatori sono stati impiegati con continuità. Tuttavia la squadra sta bene, soprattutto dal punto di vista mentale. Ho rivisto lo stesso spirito e la stessa compattezza che mi hanno colpito sin dal primo giorno “. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Avellino, Ballardini carica: “Niente cali, vogliamo continuità”

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