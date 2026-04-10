Ballardini alla vigilia | Niente cali dobbiamo essere squadra

Alla vigilia della partita contro il Catanzaro, l'allenatore ha dichiarato che la squadra non deve avere cali di concentrazione e che è fondamentale giocare come un gruppo compatto. Ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di affrontare la match con determinazione. La gara si avvicina, e le parole del tecnico riflettono la volontà di prepararsi al meglio senza lasciarsi influenzare da fattori esterni.

Tempo di lettura: 2 minuti Alla vigilia della sfida contro il Catanzaro, Davide Ballardini sceglie un tono diretto, senza sfumature, consapevole del peso specifico del momento. “Mi aspetto una partita fatta di grande attenzione e personalità – ha dichiarato – perché affrontiamo una squadra che ha continuità e idee chiare. Noi dobbiamo essere presenti dal primo all’ultimo minuto, senza pause”. Il tecnico biancoverde sposta il focus sull’aspetto mentale, sottolineando come l’Avellino sia chiamato a una prova di maturità prima ancora che tecnica: “In queste gare conta la testa, la capacità di leggere le situazioni e di reagire alle difficoltà. Non possiamo permetterci cali”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ballardini alla vigilia: “Niente cali, dobbiamo essere squadra” Avellino, Ballardini carica: “Niente cali, vogliamo continuità”Tempo di lettura: 2 minutiDavide Ballardini guarda avanti senza distrazioni, concentrato su una sfida che può dire molto sul momento dell’Avellino. Cuesta alla vigilia di Parma-Cagliari: «Recuperiamo due giocatori, dobbiamo essere consapevoli»Alla vigilia del confronto di Serie A tra Parma e Cagliari, si delineano indicazioni di metodo e obiettivi chiari per la squadra. Si parla di: A Pasqua l'Avellino cerca il colpaccio a Palermo. Avellino, Ballardini: Contro il Catanzaro dobbiamo essere più determinati e carichiManca poco alla sfida Avellino-Catanzaro, in programma sabato 11 aprile alle ore 17:15 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Ser ... today.it Avellino-Palermo, Ballardini carica i suoi: «Dobbiamo fare di più, ma siamo pronti»Alla vigilia della sfida contro il Palermo, il tecnico dell'Avellino analizza lo stato della squadra, mette in guardia dagli avversari e lancia segnali chiari su modulo e uomini ... today.it