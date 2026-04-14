Avellino Daffara torna in gruppo | il punto sulla ripresa

Dopo le dichiarazioni del presidente, si attende ora di vedere i progressi sul campo. La squadra si è riaggregata in gruppo, segnando un passo importante nel percorso di recupero. La ripresa degli allenamenti è stata confermata e il focus resta sulla preparazione fisica e tecnica. La situazione viene monitorata costantemente, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori aspettano aggiornamenti ufficiali sui tempi di ritorno in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo le parole del presidente Angelo Antonio D’Agostino, ora tocca al campo dare le risposte. L’ Avellino ha ripreso gli allenamenti con grande intensità, mettendo nel mirino la trasferta di sabato sul terreno amico del Mantova, crocevia importante per il finale di stagione. Le parole di D’Agostino hanno tracciato la linea: servono punti, servono risposte, serve continuità. E proprio contro il i virgiliani l’Avellino è chiamato a trasformare ambizione e qualità in una prestazione concreta. Agli ordini di mister Davide Ballardini, la squadra ha subito alzato i giri del motore al Partenio-Lombardi: lavoro atletico, esercitazioni tattiche e partitella finale per ritrovare ritmo e compattezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Avellino, Daffara torna in gruppo: il punto sulla ripresa Italia U21 dominante, Avellino vigile: Daffara tra i protagonisti “silenziosi”Tempo di lettura: 2 minutiL’Italia Under21 cala il poker e manda un segnale forte nel cammino verso l’Europeo 2027, in programma tra Albania e Serbia. Leggi anche: Daffara Juve: il portiere continua a stupire in prestito all’Avellino! Numeri clamorosi contro il Monza, ecco cos’ha fatto il classe 2004 Temi più discussi: Avellino: Daffara, Milani e Sgarbi fuori per infortunio. Torna Favilli; Avellino–Catanzaro: forfait di Daffara, Iannarilli titolare tra i pali; Catanzaro, che beffa ad Avellino: al 95? pareggia il portiere Iannarilli; Palermo-Avellino: le formazioni ufficiali. Avellino, lavoro sotto la pioggia al Partenio-Lombardi: torna DaffaraL'Avellino prosegue la marcia d'avvicinamento al prossimo impegno di campionato con una seduta pomeridiana sul manto sintetico del Partenio-Lombardi.. tuttob.com Catanzaro, che beffa ad Avellino: al 95? pareggia il portiere IannarilliL'estremo difensore degli irpini batte il collega Pigliacelli di testa su cross di Insigne. 11 anni un suo precedente, identico, in serie C ... corrieredellacalabria.it PARCO MANGANELLI, L'AREA VERDE TORNA APERTA PER FAMIGLIE E SPORTIVI Il Parco Manganelli, l'area verde in località Santo Spirito ad Avellino, torna aperta e a disposizione di sportivi e famiglie che frequentano la zona giochi e le aree sportive. L - facebook.com facebook 'Transumanze e pascoli' tra cultura, storia e tradizioni. Sabato ad Avellino la presentazione del libro di Fioravante Ascolese e Rosa Bianco #ANSA x.com