Italia U21 dominante Avellino vigile | Daffara tra i protagonisti silenziosi

L’Italia Under21 ha concluso la partita con una vittoria convincente, segnando quattro reti. La squadra ha mostrato sicurezza in campo, mentre l’Avellino ha mantenuto un atteggiamento attento e vigile. Tra i protagonisti della sfida si trova Daffara, che ha avuto un ruolo importante senza fare molto clamore. La partita si inserisce nel percorso verso l’Europeo 2027, previsto tra Albania e Serbia.

Tempo di lettura: 2 minuti L’ Italia Under21 cala il poker e manda un segnale forte nel cammino verso l’Europeo 2027, in programma tra Albania e Serbia. Al “Castellani” di Empoli, gli azzurrini superano con un netto 4-0 la Macedonia del Nord nella settima giornata del girone di qualificazione, offrendo una prestazione convincente e in crescita rispetto alle uscite precedenti. Basta poco più di quattro minuti per sbloccare la gara: è Ndour ad aprire le danze, indirizzando subito il match sui binari giusti. Nella ripresa, poi, l’Italia dilaga con Lipani, Ekhator e il rigore trasformato da Fini, chiudendo definitivamente i conti e consolidando una prova di grande maturità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Italia U21 dominante, Avellino vigile: Daffara tra i protagonisti “silenziosi” Articoli correlati Juventus, Daffara convocato in U21Giovanni Daffara, gioiello delle giovanili di proprietà della Juventus e in prestito all’Avellino, è stato convocato nell’Italia U21. Le Penne Nere conquistano il New York Times: gli alpini protagonisti silenziosi dei Giochi 2026Il grande quotidiano americano racconta il volto operativo e umano degli alpini impegnati alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: una storia di... Approfondimenti e contenuti su Italia U21 dominante Avellino vigile... Argomenti discussi: Italia U21, il ct Baldini convoca 24 Azzurrini per la caccia all'Europeo: l'elenco. Italia-Macedonia del Nord U21, la diretta della sfida di qualificazione agli Europei LIVENon solo l'Italia maggiore, impegnata nei playoff per il Mondiale 2026. Scende in campo anche l'Italia U21. Allo stadio Castellani di Empoli gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano i pari età della Ma ... msn.com Italia U21-Macedonia U21 4-0, cronaca e tabellino: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e FiniLeggi su Sky Sport l'articolo Italia U21-Macedonia U21 4-0, cronaca e tabellino: gol di Ndour, Lipani, Ekhator e Fini ... sport.sky.it