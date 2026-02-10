Daffara Juve | il portiere continua a stupire in prestito all’Avellino! Numeri clamorosi contro il Monza ecco cos’ha fatto il classe 2004

Il giovane portiere della Juve, Daffara, sta lasciando il segno all’Avellino. Dopo la partita contro il Monza, ha messo in mostra numeri sorprendenti, dimostrando di saper reggere la pressione anche in Serie B. La sua prestazione ha attirato l’attenzione di molti, e ora tutti si chiedono se potrà diventare un punto fermo per il futuro.

Daffara Juve, il portiere in prestito all'Avellino sfodera una prova monumentale in Serie B. Prestazione da migliore in campo nonostante la sconfitta. Riflettori accesi su Giovanni Daffara, il portiere classe 2004 attualmente in prestito all'Avellino in Serie B, che nell'ultima sfida di campionato contro il Monza ha messo in scena una prestazione definita "da antologia" dagli addetti ai lavori. Nonostante la sconfitta di misura per 2-1 degli irpini, il giovane talento della cantera juventina è stato premiato con un voto di 1010 nelle pagelle statistiche, risultando indiscutibilmente il migliore in campo.

