Tornano le chiusure notturne in autostrada | lavori nel tratto fra i caselli di Chieti e Francavilla al Mare

Da chietitoday.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le autostrade tra Chieti e Francavilla al Mare tornano a chiudere di notte. Da questa sera alle 22:00 fino alle 5:00 di domani mattina, il tratto tra Pescara Ovest e Pescara sud sarà chiuso per lavori. Chi viaggia verso Ancona deve entrare a Pescara Ovest. La strada resterà chiusa per tutta la notte, e i camionisti e i pendolari devono programmare in anticipo gli spostamenti.

L'entrata consigliata per chi viaggia verso nord è quella di Pescara ovest Chieti, mentre chi è diretto a sud può entrare al casello Pescara sud Francavilla Cantieri in autostrada: confermata la sospensione nei periodi più trafficati, si pensa alla corsia "jolly" per ridurre le code Terminate le feste, riprendono i cantieri sul tratto abruzzese dell'A14: un altro anno di passione fra disagi e aumento dei pedaggi .🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Chieti Francavilla

Chiusure notturne dell’acqua a Chieti, Miglianico, Francavilla e altri comuni: serbatoi in difficoltà per consumi elevati

A causa di una diminuzione delle risorse idriche e di consumi elevati, sono state adottate chiusure notturne dell'acqua in diversi comuni della provincia di Chieti, tra cui Chieti, Miglianico e Francavilla al Mare.

