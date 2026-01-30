Tornano le chiusure notturne in autostrada | lavori nel tratto fra i caselli di Chieti e Francavilla al Mare

Le autostrade tra Chieti e Francavilla al Mare tornano a chiudere di notte. Da questa sera alle 22:00 fino alle 5:00 di domani mattina, il tratto tra Pescara Ovest e Pescara sud sarà chiuso per lavori. Chi viaggia verso Ancona deve entrare a Pescara Ovest. La strada resterà chiusa per tutta la notte, e i camionisti e i pendolari devono programmare in anticipo gli spostamenti.

L'entrata consigliata per chi viaggia verso nord è quella di Pescara ovest Chieti, mentre chi è diretto a sud può entrare al casello Pescara sud Francavilla

