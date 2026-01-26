A14 dir chiusure notturne del tratto allacciamento A14–Cotignola verso Ravenna

Per lavori di pavimentazione, sulla D14 Diramazione per Ravenna, il tratto tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola sarà chiuso nelle notti di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, dalle 21:00 alle 5:00. La chiusura riguarda il tratto verso Ravenna ed è necessaria per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. Si consiglia di pianificare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica.

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, nelle due notti di mercoledì 28 e giovedì 29 gennaio, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna. Di conseguenza, le uscite di Cotignola e Lugo non saranno raggiungibili per chi proviene dalla A14. Contestualmente, saranno chiusi gli svincoli che dalla A14, con provenienza Bologna e Ancona, immettono sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per chi proviene da Bologna, anticipare l'uscita alla stazione di Imola, al km 50+100 della A14, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 Massa Lombarda-Sant'Agata sul Santerno, via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola, oppure, per chi proviene da Ancona, anticipare l'uscita alla stazione di Faenza, al km 64+500 della A14, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Autostrada A14, diramazione per Ravenna: chiusure notturne per gli svincoli di Lugo e CotignolaLa notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, sulla D14 Diramazione per Ravenna, si renderanno necessarie chiusure notturne per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza.

A14 DIr, chiude per una notte il tratto tra Lugo e l'allacciamento con la Bologna-TarantoPer lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sulla D14 Diramazione per Ravenna, il tratto tra Lugo e l’allacciamento con l’A14 Bologna-Taranto sarà chiuso dalle 21:00 di martedì 13 alle 5:00 di mercoledì 14 gennaio.

A14, nuove chiusure notturne tra Pedaso e Grottammare: ancora disagi e traffico sulla Statale 16Da questa notte chiusure notturne sull’autostrada Adriatica per lavori di ammodernamento: traffico dirottato sulla Statale 16, già teatro di rallentamenti nei giorni scorsi ... lanuovariviera.it

A14, ancora chiusure notturne tra Grottammare e San Benedetto per lavoriInterventi di pavimentazione e manutenzione nelle gallerie: traffico deviato sulla SS16 Adriatica nelle notti di giovedì e venerdì ... lanuovariviera.it

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica verticale, dalle 21:00 di lunedì 12 alle 5:00 di martedì 13 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento A14 Bologna-Taranto e Cotignola, verso Ravenna. - facebook.com facebook