Autostrada A1 | Tir in fiamme nella galleria Le Croci a Calenzano Trasporta frutta Circolazione bloccata

Un tir carico di frutta ha preso fuoco questa mattina nella galleria Le Croci, a Calenzano. L’incendio ha bloccato completamente la carreggiata, creando lunghe code e disagi per chi viaggia in direzione Bologna. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Al momento non ci sono feriti, ma la circolazione resta molto rallentata.

BARBERINO DI MUGELLO – Incendio di un Tir carico di frutta sull’Autostrada A1, all’interno della Galleria Le Croci, nel comune di Calenzano. Circolazione bloccata. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Barberino, di Firenze Ovest e di Borgo San Lorenzo, con il supporto di un’autobotte inviata da Prato. Si tratta di un mezzo pesante con cella frigorifera adibita, come detto, al trasporto di frutta. Sul posto, fanno sapere i vigili del fuoco, si stanno dirigendo anche 2 squadre un carro aria. Sul luogo dell’evento anche i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: Tir in fiamme nella galleria Le Croci, a Calenzano. Trasporta frutta. Circolazione bloccata Approfondimenti su Autostrada A1 Autostrada A1: muore alla guida del furgone nello scontro con tir a Calenzano Un tragico incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi sull'autostrada A1 tra Calenzano e Sesto Fiorentino, causando la morte di un uomo alla guida di un furgone coinvolto in uno scontro con un tir. Autostrada A1: Tir in fiamme, chiuso il tratto Firenze Sud-Incisa Reggello verso Roma Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Autostrada A1 Argomenti discussi: Secondo incidente in A1: traffico fermo in direzione Bologna; Schianto in autostrada A1, traffico in entrambe le direzioni: code oltre 6 chilometri a Colleferro; Viabilità, Incidente in A1 tra San Vittore e Caianello, traffico rallentato; Bologna, in A1 auto urta un tir, si ribalta e viene travolta da un'altra vettura: morto 22enne. Auto urta un tir in A1 e si ribalta, morto un ragazzo: Mario aveva da poco compiuto 22 anniMario Zhu, 22enne originario di Noventa Vicentina, è morto in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada A1, all'altezza di Sasso Marconi ... fanpage.it Urta un tir in autostrada e si ribalta: muore un ragazzo di 22 anniNOVENTA VICENTINA - All’alba di martedì 27 gennaio, un ragazzo di 22 anni ha perso la vita sull’autostrada A1, in direzione Nord, all’altezza di Sasso Marconi (Bologna). L’incidente è avvenuto intorno ... nordest24.it da Vivere Fano Fiamme in autostrada, auto a fuoco tra i caselli di Mondolfo e Fano https://vivere.me/gt3m-19 #a14 #fano #mondolfo - facebook.com facebook Furgone tampona tir in A22: due persone morte tra le fiamme. Autostrada del Brennero paralizzata x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.