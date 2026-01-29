Autostrada A1 | Tir in fiamme nella galleria riaperto il tratto a Calenzano Coda in diminuzione verso Bologna

Poco dopo le 19 di questa sera, sulla A1 tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima, è stato riaperto il tratto dopo l’incendio di un tir nella galleria. Il mezzo pesante ha preso fuoco poco prima, causando la chiusura temporanea. Ora il traffico sta lentamente tornando alla normalità, con le code che si sono ridotte in direzione Bologna.

FIRENZE – Poco dopo le ore 19 di stasera, 29 gennaio 2026, sulla A1 Milano-Napoli, è stato riaperto il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con A1 Direttissima verso Bologna, precedentemente chiuso a causa di un mezzo pesante in fiamme, all'altezza del km 265.8, all'interno della galleria Croci. Attualmente, sul luogo dell'evento, il traffico transita su tutte le corsie disponibili. Nel tratto compreso tra Firenze Impruneta ed il bivio con A1 Direttissima, si registrano 10 km di coda in diminuzione in direzione di Bologna. Presenti sul posto anche i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale del 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l'Italia.

