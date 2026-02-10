Roberto Mantovanelli è il nuovo segretario dell' Autorità portuale di Venezia

Roberto Mantovanelli è il nuovo segretario dell'Autorità portuale di Venezia. La nomina è arrivata oggi dal comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, che ha scelto Mantovanelli su proposta del presidente Matteo Gasparato. La sua nomina mira a rafforzare la gestione del porto e a portare nuova energia alle attività portuali.

Il comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale ha nominato oggi Roberto Mantovanelli come segretario generale, su proposta del presidente Matteo Gasparato. Nato a Verona nel 1980, ingegnere gestionale, è presidente del consiglio di amministrazione di.

