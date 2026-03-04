Formula 1 GT World Challenge e Finali Lamborghini | ecco il 2026 dell' Autodromo di Monza

Nel 2026 l’Autodromo di Monza ospiterà diversi eventi di rilievo tra cui il Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma dal 4 al 6 maggio, e le finali del GT World Challenge e della Lamborghini. Questi appuntamenti si svolgeranno nel circuito dopo le conferme ufficiali degli organizzatori e degli enti coinvolti, con l’obiettivo di mantenere Monza come una delle tappe più importanti del calendario motoristico internazionale.

Il 2026 dell'Autodromo Nazionale Monza si preannuncia come un anno di grandi emozioni. La stagione prenderà il via il 26 marzo quando l'Autodromo ospiterà il prologo della Milano-Sanremo, gara di regolarità riservata alle auto storiche. Il momento topico sarà ovviamente il Gran Premio d'Italia di F1, in programma dal 4 al 6 settembre. Questi solo alcuni dei principali appuntamenti previsti per il 2026 dell'Autodromo di Monza. Dal 30 aprile al 2 maggio ci sarà il Porsche Club Suisse, mentre a fine maggio saranno i grandi protagonisti del panorama GT a dare spettacolo sul leggendario circuito brianzolo.