Valentino Rossi parteciperà a tutte le gare del GT World Challenge Europe nel 2026. Dopo aver annunciato il suo ritorno full-time, il campione tornerà a competere nel prestigioso campionato dedicato alle vetture GT. Questa partecipazione rappresenta un passo importante nel percorso sportivo di Rossi, che si confronta con una delle competizioni più rilevanti del panorama automobilistico europeo.

Valentino Rossi correrà tutte le prove del GT World Challenge Europe Powered by AWS 2026. Come vi avevamo annunciato nelle scorse settimane, il ‘Dottore’ si prepara per un ritorno full-time nel più importante campionato continentale riservato alle vetture GT. Il pilota BMW guiderà la M4 GT3 EVO n. 46 del Team WRT nelle cinque prove di durata e nelle sfide Sprint in compagnia del tedesco Max Hesse. Alla coppia si unirà il britannico Dan Harper per la 1000km del Paul Ricard, la 3h di Monza, la 3h del Nurburgring, la 3h di Portimao e la prestigiosa 24h di Spa-Francorchamps. Hesse ed Harper hanno vinto la Michelin Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship in GTD PRO nel 2025. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Valentino Rossi correrà tutte le gare del GT World Challenge 2026

GT, Valentino Rossi inizierà il 2026 con la 12h di BathurstValentino Rossi si prepara a iniziare il 2026 con un emozionante debutto internazionale.

Valentino Rossi correrà con BMW: “Con due bambine e una famiglia è una scelta che ho dovuto fare”Valentino Rossi ha annunciato la sua partecipazione al GT World Challenge Europe con BMW, chiudendo così le incertezze sul suo futuro sportivo.

