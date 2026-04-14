Una giornata di visita a Barbiana si è conclusa con un episodio di emergenza quando il pullman che trasportava studenti e accompagnatori è rimasto in bilico sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per evacuare le persone coinvolte. Nessuno si è fatto male durante l’evacuazione, che si è svolta senza complicazioni. La situazione è stata rapidamente gestita, e le autorità stanno verificando le cause dell’incidente.

Barbiana (Vicchio), 14 aprile 2026 – Una gita alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della nostra terra si è trasformata in un incubo. Nella mattinata di oggi, 14 aprile, un pullman è rimasto incastrato, con la parte posteriore del mezzo, in una curva a gomito mentre percorreva la strada che porta a Barbiana. Paura a bordo. Momenti di paura a bordo: i giovani studenti e gli accompagnatori sono stati fatti uscire dal bus e, in poco tempo, sono giunti i soccorsi. Carabinieri, vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo e sanitari hanno aiutato a evacuare il pullman rimasto sospeso in un tratto particolarmente ripido della salita che giunge al paese di Don Milani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La gita a Barbiana diventa un incubo: pullman in bilico sulla strada, studenti e accompagnatori evacuati

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