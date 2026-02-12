Autobus di studenti finisce fuori strada nel Mantovano | tre feriti

Un autobus di linea dell’Apam è finito fuori strada questa mattina a San Giorgio Bigarello, nel Mantovano. L’incidente si è verificato lungo la statale Padana Inferiore, dove il veicolo è scivolato in un fossato. Tre persone sono rimaste ferite: l’autista e due studenti minorenni. Sono stati subito portati in ospedale a Mantova, fortunatamente senza gravi conseguenze. La polizia sta ancora accertando le cause dello schianto.

San Giorgio Bigarello (Mantova), 12 febbraio 2026 - Un autista e due studenti minorenni feriti, tutti trasportati all'ospedale di Mantova ma nessuno di loro è in pericolo di vita: è il bilancio dell’incidente che ha visto un autobus di linea dell'Apam finire in un fossato lungo la statale Padana Inferiore, nel Comune di San Giorgio Bigarello La dinamica dell’incidente. L'incidente si è verificato poco prima della 14.30. Secondo una prima ricostruzione dell'incidente da parte dei carabinieri, p er far passare un veicolo proveniente dalla direzione opposta, l 'autista del pullman si sarebbe postato troppo sulla destra, invadendo la banchina che ha ceduto provocando l'uscita di strada del mezzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

