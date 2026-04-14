Auto si ribalta tra Roccabianca e Trecasali | conducente trasportata in ospedale

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile, tra Roccabianca e Trecasali, un'auto si è ribaltata lungo la strada. La conducente è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno gestito la situazione e condotto la donna in pronto soccorso. La dinamica del sinistro è ancora sotto verifica da parte delle forze dell'ordine.

Nel pomeriggio di martedì 14 aprile si è verificato un grave incidente stradale tra Roccabianca e Sissa Trecasali,. Per cause in corso di accertamento un'auto si è ribaltata mentre stava percorrendo la strada provinciale. L'allarme è scattato da subito e sul posto sono arrivati i soccorritori del.🔗 Leggi su Parmatoday.it Perde il controllo dell’auto, si ribalta e piomba nel giardino di un’abitazione. Conducente trasportata in ospedaleGavorrano (Grosseto), 27 gennaio 2026 – Grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, 27 gennaio, nel comune di Gavorrano. Auto si ribalta in serata a Corniglio: conducente in ospedaleNella serata di mercoledì 25 marzo si è verificato un incidente stradale a Corniglio, lungo strada Val Parma.