Auto si ribalta in serata a Corniglio | conducente in ospedale

Nella serata di mercoledì 25 marzo, un'auto si è ribaltata lungo la strada Val Parma a Corniglio. Il conducente è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell'incidente. Non risultano altre persone coinvolte o ferite di grave entità.

Nella serata di mercoledì 25 marzo si è verificato un incidente stradale a Corniglio, lungo strada Val Parma. Erano da poco passate le 19.30 quando, per cause in corso di accertamento, un'auto si è ribaltata. Il conducente, uscio autonomamente dall'abitacolo, è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni di salute non sono gravi. ParmaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Auto si ribalta in serata a Corniglio: conducente in ospedale Articoli correlati Auto si ribalta sulla strada provinciale: giovane conducente in ospedaleSAN VITO DEI NORMANNI - L'auto si è ribaltata, andando a sbattere contro un muretto a secco. Auto si ribalta mentre percorre la via Emilia a Parola: conducente in ospedaleUn'auto si è ribaltata, mentre percorreva la via Emilia all'altezza di Parola nel primissimo pomeriggio di martedì 24 marzo. Tutti gli aggiornamenti su Auto si ribalta in serata a Corniglio... Temi più discussi: Foggia, auto si ribalta all’incrocio tra la Ss 673 e la Ss 90: un ferito trasportato in ospedale; Auto si ribalta in pieno centro a Cittanova, un ferito · ilreggino.it; Perde il controllo e l'auto si ribalta: 18enne illeso; Si ribalta con l’auto in centro a Udine, ferita una donna. Vomero, auto si schianta e si ribalta: incidente stradale in via PalizziAuto si schianta e si ribalta in via Filippo Palizzi al Vomero. Il violento incidente stradale è avvenuto nella notte nei pressi della fermata Palazzolo della Funicolare di Chiaia. Sul posto vigili de ... fanpage.it Napoli, incidente al Vomero: auto si ribalta e danneggia altre vetture in via PaliziziUn pericoloso incidente si è verificato nella notte in via Palizzi, nel quartiere Vomero, suscitando preoccupazione tra i residenti della zona. Intorno alla ... ilmattino.it Sequestrato deposito clandestino di ricambi di auto rubate a Taranto - News x.com Secondo il Financial Times, il gruppo tedesco è in trattativa con Rafael Advanced Defence Systems per riconvertire lo stabilimento di Osnabrück dalla produzione di automobili a quella di componenti per lo scudo antimissile israeliano - facebook.com facebook