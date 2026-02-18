Auto ribaltata sull' Osovana donna incastrata tra le lamiere della sua auto

Nel pomeriggio di mercoledì 18 febbraio, un’auto si è ribaltata sull'Osovana a Pagnacco, causando l’incastramento di una donna tra le lamiere. L’incidente si è verificato poco dopo le 16:30 lungo la provinciale 49, nei pressi della ditta Ppm. La causa del ribaltamento non è ancora chiara, ma sembra derivare da una manovra azzardata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre la donna e mettere in sicurezza l’area. La donna è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Il fatto si è verificato verso le 16 e 30. La protagonista del sinistro è uscita dal veicolo in autonomia Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, mercoledì 18 febbraio, a Pagnacco. Poco dopo le 16 e 30, lungo la provinciale 49 "Osovana", un'autovettura si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento nei pressi della ditta Ppm. L'impatto ha inizialmente fatto temere il peggio: la conducente è rimasta bloccata tra le lamiere dell'abitacolo, riuscendo tuttavia a liberarsi autonomamente prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine, insieme al personale sanitario del 118 che ha trasportato la donna in ospedale per gli accertamenti di rito.

