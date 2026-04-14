Auto i consumatori europei frenano sul 2035 Cresce il fronte contro lo stop ai motori termici

Recentemente, i consumatori europei hanno mostrato una maggiore resistenza verso le proposte di vietare la vendita di auto a motore termico entro il 2035. Mentre l’Unione Europea continua a promuovere politiche di transizione ecologica, si registrano crescenti opposizioni e preoccupazioni tra gli utenti, che si manifestano attraverso petizioni e richieste di chiarimenti. La discussione sulla strategia di mobilità sostenibile si intensifica, con opinioni che si dividono tra sostenitori e detrattori delle misure proposte.

Il futuro della mobilità europea sembra tutt’altro che segnato: mentre l’UE procede (apparentemente) spedita verso l’appuntamento del 2035, anno del bando definitivo alla vendita di nuove auto a combustione interna, il sentimento popolare è quello di una resistenza alla politica dell’elettrico tout court. Resistenza che, se non altro per motivi di calcolo elettorale, i decisori politici non potranno ignorare a lungo. Secondo un’indagine condotta dalla testata Politico, infatti, emerge una frattura profonda tra le ambizioni “ambientaliste” della Commissione e il desiderio di autonomia decisionale dei consumatori, con una maggioranza schiacciante che chiede di non essere soggetta a un’ elettrificazione forzata.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Auto, i consumatori europei frenano sul 2035. Cresce il fronte contro lo stop ai motori termici Renault: stop ai motori termici, 100% elettrico entroIl gruppo automobilistico Renault ha tracciato una rotta decisa verso la completa elettrificazione del parco veicoli in Europa, fissando come... Leggi anche: Oro sopra i 5mila dollari, cresce l’incertezza dopo lo stop ai dazi Usa