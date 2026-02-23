Oro sopra i 5mila dollari cresce l’incertezza dopo lo stop ai dazi Usa

Il rialzo del prezzo dell’oro sopra i 5.000 dollari deriva dall’incertezza globale e dalla recente sospensione dei dazi statunitensi. Questa decisione ha rafforzato la domanda di metalli preziosi come rifugio sicuro. Gli investitori osservano attentamente le fluttuazioni del mercato, in attesa di nuovi sviluppi economici. La tendenza continua a influenzare le quotazioni, mentre il mercato si adatta alla situazione internazionale. La prossima settimana potrebbe portare ulteriori variazioni.

Il prezzo dell’oro torna sopra la soglia dei 5.000 dollari. Nella mattinata di lunedì 23 febbraio, sui mercati delle materie prime, il metallo avanza e viene scambiato intorno ai 5.150 dollari. L’incertezza data dalle tensioni geopolitiche porta a percepire l’oro come un bene rifugio. Banche e privati investono in questo in previsione di un peggioramento della situazione globale. Il prezzo in rialzo è stato trainato anche dall’incertezza sui mercati dopo la decisione della Corte Suprema di annullare i dazi voluti lo scorso anno da Donald Trump e l’annuncio di nuove tariffe globali. Così la ripresa del dollaro si è scontrata da una parte con i dati relativi alla crescita, dall’altra con il clima di incertezza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

L’oro vola sulle ali dell’incertezza. Sfondato il tetto dei 5mila dollariL’oro torna a volare, superando i 5mila dollari.

Leggi anche: Oro oltre i 5mila dollari: il metallo prezioso torna simbolo di incertezza economica globale

