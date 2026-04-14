Auto fuori controllo volo di metri Dramma per tre 20enni in Italia

Nella serata di oggi a Uta, tre giovani di circa 20 anni sono stati coinvolti in un grave incidente stradale. Un'auto, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo e si sarebbe schiantata in via Sant’Ambrogio, la strada che collega il centro abitato con la Sp2. Purtroppo, uno dei giovani, un uomo di 21 anni, ha perso la vita nell’incidente. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale.

Tragedia nella serata di oggi a Uta, dove un giovane di 21 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto in via Sant’Ambrogio, la strada che collega il centro abitato con la Sp2. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo viaggiava insieme ad alcuni amici a bordo di una Fiat Panda che, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada. Nell’impatto il giovane sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Inutili i tentativi di rianimazione. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare il 21enne, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul luogo dell’incidente.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Auto fuori controllo, volo di metri”. Dramma per tre 20enni in Italia Autobus fuori controllo, invade corsia e si schianta contro un palazzo. Dramma in ItaliaUn boato improvviso ha squarciato il silenzio di una mattina che sembrava scorrere come tutte le altre, trasformando il ritmo ordinario del... “Un volo di diversi metri!”. Travolto dall’auto dei nomadi: shock in ItaliaUn episodio di violenza tra minori ha scosso il comune di Camponogara, nel Veneziano.