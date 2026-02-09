Un volo di diversi metri! Travolto dall’auto dei nomadi | shock in Italia

Nella notte tra venerdì e sabato, nel parco Parolini di Camponogara, un ragazzo è stato investito da un’auto mentre altri cinque giovani sono rimasti feriti con coltelli. L’incidente ha scosso la comunità e ha portato all’arresto di alcuni sospetti. La polizia sta indagando sulle cause di questa violenta rissa tra minorenni.

Un episodio di violenza tra minori ha scosso il comune di Camponogara, nel Veneziano. I fatti si sono verificati nella notte tra venerdì e sabato scorso, all'interno del parco Parolini, dove un ragazzo è stato investito da un'auto e altri cinque giovani sono rimasti feriti da colpi di arma da taglio. Il bilancio complessivo è di sei persone ricoverate, tra cui cinque minorenni e una maggiorenne, tutte coinvolte in quello che le forze dell'ordine hanno definito un episodio legato a un litigio tra ragazzi scoppiato in discoteca. Secondo la ricostruzione della vittima, il diverbio ha avuto origine al Night and Day di Noale, dove un ragazzo del gruppo aveva avuto un litigio con un giovane per motivi sentimentali.

Questa notte in Riviera del Brenta è scoppiata una rissa in discoteca tra alcuni giovani.

Un ragazzo di 17 anni ha travolto un gruppo di ragazzi in strada, dopo una lite scoppiata in discoteca.

