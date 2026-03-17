Un autobus ha perso il controllo e ha invaso la corsia opposta, schiantandosi contro un edificio. L'incidente è avvenuto questa mattina in Italia e ha causato danni significativi alla struttura. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno valutando le cause dello scontro. Nessuna informazione al momento su eventuali feriti o vittime.

Un boato improvviso ha squarciato il silenzio di una mattina che sembrava scorrere come tutte le altre, trasformando il ritmo ordinario del pendolarismo in un momento di puro terrore. Per chi si trovava a bordo o nelle immediate vicinanze, la percezione è stata quella di una scossa tellurica, un evento violento e imprevisto capace di scuotere le fondamenta stesse della routine quotidiana. Il metallo che stride contro la pietra e il vetro che va in frantumi hanno segnato il confine netto tra la normalità e l’emergenza, lasciando dietro di sé una scia di detriti e lo sgomento negli occhi dei passanti. In quegli istanti concitati, la priorità è diventata subito il soccorso, mentre il rumore dei motori lasciava il posto alle sirene che si avvicinavano rapidamente per gestire una scena di distruzione quasi surreale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Autobus fuori controllo, invade corsia e si schianta contro un palazzo. Dramma in Italia

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