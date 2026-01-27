Auto fuori controllo fa una carambola e si ribalta in galleria

Questa mattina, lungo la Statale 237 del Caffaro tra Madruzzo e Sarche, un'auto ha perso il controllo, causando una carambola e il ribaltamento all’interno della galleria Motte. L’incidente si è verificato poco prima delle 6, coinvolgendo un solo veicolo e senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

Mancavano una manciata di minuti alle 6 di oggi, martedì 27 gennaio, quando lungo la Statale 237 del Caffaro, tra Madruzzo e Sarche, un’auto ha perso il controllo, facendo una carambola e ribaltandosi al centro della galleria Motte.Sono ancora in fase di chiarimento le cause che hanno portato al.🔗 Leggi su Trentotoday.itImmagine generica

