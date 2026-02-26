giordania harry e meghan visitano il king hussein cancer centre di amman

Il principe Harry e Meghan sono arrivati ad Amman, dove hanno visitato il King Hussein Cancer Centre. La coppia ha trascorso parte della giornata incontrando personale e pazienti, mostrando attenzione verso le strutture sanitarie locali. La visita si inserisce nel loro programma in Giordania, volto a conoscere da vicino le realtà del paese.

Il principe Harry e sua moglie Meghan, duchessa del Sussex, hanno dato il via al secondo giorno della loro visita in Giordania con una visita al King Hussein Cancer Centre di Amman. La coppia era accompagnata da una delegazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra cui il direttore generale dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus. Sono stati ricevuti dalla principessa Ghida Talal, presidente del Consiglio di amministrazione della King Hussein Cancer Foundation and Centre. Harry e Megan hanno in programma poi di visitare l’ufficio della World Central Kitchen, che organizza e invia cibo e altri aiuti umanitari a Gaza. Grecia, la portaerei Usa Gerald R. 🔗 Leggi su Lapresse.it

