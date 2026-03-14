Meghan a sorpresa | visita all’ospedale pediatrico

Il 14 marzo 2026, Meghan Markle, duchessa di Sussex, si è recata senza preavviso all’Oasi Creativa del CHLA di Los Angeles. La visita è durata diverse ore e ha coinvolto incontri con bambini e personale dell’ospedale pediatrico. L’evento è stato reso noto attraverso alcune testimonianze e foto pubblicate sui social media.

La Duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha fatto visita a sorpresa all’Oasi Creativa del CHLA a Los Angeles il 14 marzo 2026. L’evento si inserisce in una strategia più ampia dei Duchi del Sussex per riallacciare i rapporti con la Monarchia britannica. Mentre Re Carlo affronta una crisi di credibilità dopo lo scandalo legato ad Andrea e le riforme parlamentari contro l’aristocrazia, Harry e Meghan cercano un ritorno parziale ai privilegi reali. La coppia sta riprendendo attività umanitarie pubbliche, come visite ospedaliere e missioni internazionali, per guadagnarsi nuovamente la fiducia del Sovrano senza però rinunciare alle proprie condizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meghan a sorpresa: visita all’ospedale pediatrico Articoli correlati Re Carlo, Meghan Markle in un ospedale pediatrico: il tentativo di ritornare a CorteMeghan Markle e Harry sembrano perseguire in questi ultimi tempi una strategia per farsi riprendere a Corte da Re Carlo. Leggi anche: Una delegazione di Bologna e Napoli ha fatto visita ai bambini dell’Ospedale Pediatrico di Riad Meghan Markle makes surprise visit to children's hospital as she mimics Princess Diana Contenuti e approfondimenti su Meghan a sorpresa visita all'ospedale... Temi più discussi: Re Carlo offre un ramo di ulivo a Harry e Meghan. Ma i Sussex lo accetteranno?; Andrea, la visita a sorpresa del ciambellano reale e il colloquio sulla rimozione dalla linea di successione: cosa cambia ora; In una mossa a sorpresa re Carlo III sarebbe pronto a offrire a Harry e Meghan la Royal Lodge di Andrea Ma i Sussex non ne sono entusiasti. Harry a Kiev, visita a sorpresa: «Ho ricevuto il via libera da Meghan e dal governo Gb»Visita a sorpresa oggi a Kiev del principe Harry: su invito del governo ucraino, il duca di Sussex e un team della sua Invictus Games Foundation saranno nella capitale per illustrare nuove iniziative ... ilmessaggero.it Visita a sorpresa a Kiev per il principe HarryIl principe Harry del Regno Unito ha fatto una visita a sorpresa nella capitale ucraina, Kiev, secondo quanto dichiarato da un portavoce della famiglia reale. La notizia è riportata da Sky News. Il ... ansa.it Costo weekend con Meghan a Sydney Scoprilo ora! - facebook.com facebook Quanto può costare una cena esclusiva con Meghan Markle a Sydney Sold out e polemiche per il ritorno dei Sussex: ecco i prezzi folli del ritiro "Her Best Life" x.com