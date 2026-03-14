Meghan a sorpresa | visita all’ospedale pediatrico

Da ameve.eu 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 14 marzo 2026, Meghan Markle, duchessa di Sussex, si è recata senza preavviso all’Oasi Creativa del CHLA di Los Angeles. La visita è durata diverse ore e ha coinvolto incontri con bambini e personale dell’ospedale pediatrico. L’evento è stato reso noto attraverso alcune testimonianze e foto pubblicate sui social media.

La Duchessa di Sussex, Meghan Markle, ha fatto visita a sorpresa all’Oasi Creativa del CHLA a Los Angeles il 14 marzo 2026. L’evento si inserisce in una strategia più ampia dei Duchi del Sussex per riallacciare i rapporti con la Monarchia britannica. Mentre Re Carlo affronta una crisi di credibilità dopo lo scandalo legato ad Andrea e le riforme parlamentari contro l’aristocrazia, Harry e Meghan cercano un ritorno parziale ai privilegi reali. La coppia sta riprendendo attività umanitarie pubbliche, come visite ospedaliere e missioni internazionali, per guadagnarsi nuovamente la fiducia del Sovrano senza però rinunciare alle proprie condizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Meghan a sorpresa: visita all’ospedale pediatrico

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Meghan Markle makes surprise visit to children's hospital as she mimics Princess Diana

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