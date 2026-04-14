Aumento costi mensa e trasporto scolastico De Felice Pap contro Panico | Provvedimento iniquo e classista
Recentemente, il Comune di Salerno ha approvato una delibera che prevede l’aumento dei costi per la mensa e il trasporto scolastico, suscitando critiche da parte di alcune forze politiche. Potere al Popolo ha commentato che questa decisione colpirebbe in modo particolare le famiglie con meno risorse. La delibera è stata approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, senza coinvolgimento diretto del consiglio comunale.
La gestione commissariale del Comune di Salerno “abbatte la propria mannaia sui ceti più deboli”. A denunciarlo è Potere al Popolo, che ricorda - in una nota - come pochi giorni fa è stata approvata una delibera con cui il Commissario Straordinario Vincenzo Panico, con i poteri della Giunta.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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Diga di Genova, Ghio (Pd): “Fondi sospesi e costi in aumento, il governo chiarisca” x.com
Appello urgente alle istituzioni: l'aumento dei costi rischia di paralizzare il trasporto merci italiano - facebook.com facebook