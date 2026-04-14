Aumento costi mensa e trasporto scolastico De Felice Pap contro Panico | Provvedimento iniquo e classista

Recentemente, il Comune di Salerno ha approvato una delibera che prevede l’aumento dei costi per la mensa e il trasporto scolastico, suscitando critiche da parte di alcune forze politiche. Potere al Popolo ha commentato che questa decisione colpirebbe in modo particolare le famiglie con meno risorse. La delibera è stata approvata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta, senza coinvolgimento diretto del consiglio comunale.