Trasporto locale e aumento tariffe Quartuccio chiede il ritiro immediato del provvedimento

In Calabria, il consigliere di Casa Riformista-Italia Viva Filippo Quartuccio chiede di fermare subito l’aumento delle tariffe del trasporto pubblico. Quartuccio ha annunciato di voler spingere le autorità a ritirare il provvedimento, che ha già suscitato proteste tra i pendolari. La questione resta al centro del dibattito politico locale, mentre i cittadini si preparano a affrontare i nuovi costi.

Il consigliere comunale di Casa Riformista- Italia Viva Filippo Quartuccio interviene in merito all'aumento delle tariffe per il trasporto pubblico locale, stabilito dalla Regione Calabria."Una decisione miope e profondamente ingiusta - spiega in una nota Quartuccio -, che si ripercuoterà in modo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il bilancio di previsione comunale 2026 di Riva del Po è stato approvato con il solo voto di astensione di Uniti per Riva del Po.

Trasporto pubblico locale a Reggio, il gruppo del Pd all’attacco: ‘Dalla Regione aumenti ingiustificati’'Occhiuto dovrebbe uscire dai social e camminare per strada accanto alla gente, salire sugli autobus, parlare con chi ogni giorno fa i conti con disservizi e difficoltà' ... citynow.it

Trasporto pubblico locale: Amirante, tariffe invariate nel 2026PiÃ¹ risorse in StabilitÃ per sostenere l'aumento delle agevolazioni su studenti, famiglie e over 65. Udine, 20 dic - Con l'approvazione del regime tariffario del trasporto pubblico locale, dal 1Â° ... ilgazzettino.it

Dal 1° febbraio i biglietti del trasporto pubblico locale subiscono un aumento fino al 30%. Il consigliere dem chiede chiarimenti - facebook.com facebook