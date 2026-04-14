Auditel sfida tra fiction e action | ecco i numeri della serata

Nella serata di lunedì 13 aprile 2026, i dati Auditel hanno mostrato come le diverse reti nazionali abbiano distribuito gli spettatori tra fiction e programmi d'azione. Le cifre indicano quale sia stata la quota di pubblico coinvolta da ciascun genere e come si siano evoluti gli ascolti rispetto alle serate precedenti. Questi numeri forniscono un quadro dettagliato sulla competizione tra le emittenti principali.

I dati Auditel relativi alla serata di lunedì 13 aprile 2026 delineano un quadro chiaro della distribuzione dell’audience tra le principali reti nazionali. Il monitoraggio, che avviene tramite il sistema automatico dei people-meter collegati alle famiglie campione per rilevare ogni singolo spettatore e ospite presente, fornisce i numeri necessari per comprendere l’andamento del palinsesto tra la prima serata e i momenti di access prime time. L’analisi dei flussi televisivi di ieri sera vede Rai 1 impegnata con La buona stella, mentre su Canale 5 il pubblico si è concentrato sulla messa in onda di Cesaroni – Il ritorno. Sul fronte della Rai 2, la programmazione ha proposto il format The Floor, mentre Rai 3 ha trasmesso Lo Stato delle cose.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Auditel, sfida tra fiction e action: ecco i numeri della serata Scontro tra Rai1 e Canale5: ecco i numeri della prima serata TVI dati d’ascolto di lunedì 6 aprile 2026 delineano un televisivo frammentato, dove l’offerta della prima serata si distribuisce tra Rai1, Canale5 e... Ascolti tv ieri sera 30 marzo 2026: Grande Fratello Vip a rischio chiusura? Ecco i dati Auditel della prima serataGli ascolti tv di ieri sera, lunedì 30 marzo 2026, si concentrano sul Grande Fratello Vip che è tornato in prima serata con la quinta puntata della... Parte bene la fiction “Roberta Valente - Notaio in Sorrento”. Vi è piaciuta la prima puntata #RobertaValenteNotaioInSorrento #RobertaValente #Rai1 #RaiPlay #RaiFiction #Rai #fblifestyle #fblifestylechallenge #Auditel #Ascolti #AscoltiTv - facebook.com facebook Ascolti tv ieri sera 11 aprile 2026, Amici contro Canzonissima, ecco i programmi in prima serata e i dati Auditel x.com