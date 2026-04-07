Lunedì 6 aprile 2026, i dati di ascolto per la prima serata mostrano una distribuzione varia tra le principali reti televisive italiane. Rai1 e Canale5 si contendono gli spettatori, mentre altre reti tematiche completano il quadro di una serata televisiva articolata. La schermata dei numeri mette in evidenza le preferenze di pubblico e le differenze di audience tra i canali principali.

I dati d’ascolto di lunedì 6 aprile 2026 delineano un televisivo frammentato, dove l’offerta della prima serata si distribuisce tra Rai1, Canale5 e diverse reti tematiche. La sfida per il primato vede in campo titoli come Io e te dobbiamo parlare e Le Donne della Bibbia. L’analisi dei numeri rivela che su Rai1 il programma Io e te dobbiamo parlare ha attirato.000 persone con uno share del %. Parallelamente, Canale5 ha proposto Le Donne della Bibbia, che ha convinto.000 spettatori con una percentuale del %. Il palinsesto di Rai2 ha The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno intrattenere.000 utenti (%), mentre su Italia1 il film Transporter 3 ha tenuto incollati al piccolo schermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scontro tra Rai1 e Canale5: ecco i numeri della prima serata TV

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