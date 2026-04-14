Attenzione agli Sms truffa sulla Tari | false comunicazioni in circolazione allerta del Comune

Il Comune ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini da una serie di SMS fraudolenti che circolano in queste ore. Le comunicazioni false, inviate tramite messaggi di testo, indicano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti e invitano a cliccare su link o a fornire dati personali. L’amministrazione invita a verificare sempre le comunicazioni ufficiali e a ignorare eventuali messaggi sospetti.