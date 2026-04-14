Attenzione agli Sms truffa sulla Tari | false comunicazioni in circolazione allerta del Comune
Il Comune ha diffuso un avviso per mettere in guardia i cittadini da una serie di SMS fraudolenti che circolano in queste ore. Le comunicazioni false, inviate tramite messaggi di testo, indicano presunte irregolarità nel pagamento della tassa sui rifiuti e invitano a cliccare su link o a fornire dati personali. L’amministrazione invita a verificare sempre le comunicazioni ufficiali e a ignorare eventuali messaggi sospetti.
Nuova ondata di tentativi di frode ai danni dei cittadini attraverso SMS ingannevoli che segnalano presunte irregolarità nel pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti. A comunicarlo è il Comune di Milazzo, che invita la popolazione alla massima prudenza.Secondo quanto segnalato, i messaggi non.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Il Comune mette in guardia: «Attenzione agli sms sulla Tari»Arezzo, 10 aprile 2026 – Il Comune mette in guardia: «Attenzione agli sms sulla Tari».
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Tari, attenzione agli sms truffa: Sei Toscana mette in guardia i cittadini - x.com