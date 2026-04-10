Il Comune mette in guardia | Attenzione agli sms sulla Tari

Il Comune ha diffuso un avviso ai contribuenti riguardo a messaggi SMS ricevuti in questi giorni, che segnalano presunte irregolarità riguardanti la tassa sui rifiuti. Secondo quanto comunicato, alcuni cittadini stanno ricevendo notifiche che indicano problemi con la propria posizione tributaria, ma il Comune invita a prestare attenzione e a verificare l'autenticità di tali messaggi. Nessuna comunicazione ufficiale da parte dell'ente è stata ancora rilasciata in merito ai contenuti di queste comunicazioni.

Arezzo, 10 aprile 2026 – . In questi giorni stanno arrivando sms ai contribuenti TARI in cui vengono segnalate presunte irregolarità nella posizione tributaria. «L’Ufficio tributi non utilizza queste modalità di comunicazione con i cittadini né tantomeno richiede di fornire dati sensibili o di essere ricontattato. Gli unici canali restano quelli ufficiali ed è pertanto necessario prestare la massima attenzione, evitando di rispondere, di dare informazioni di carattere personale o di telefonare al numero indicato nel messaggio». 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Comune mette in guardia: «Attenzione agli sms sulla Tari» Novate Milanese, truffa TARI via SMS: il Comune invita all’attenzioneCi sono 5000 biglietti speciali del treno per viaggiare gratis in tutta Europa, a disposizione… Embolia polmonare, sintomi e prevenzione: esperti a... Falsi sms sulla Tari, attenzione a messaggi truffaPlures Alia segnala che nei territori serviti dall’azienda sono stati rilevati tentativi di truffa tramite sms legati alla Tari. Temi più discussi: Il comune mette in vendita i box auto nel parcheggio di piazzale Curiel; Il Comune di Milano mette all'asta 26 tra box e posti auto: ecco dove si trovano e come partecipare; Vallebona, SMS truffa sulla TARI: il Comune mette in guardia i cittadini; Case, laboratori e terreni agricoli: il Comune mette all’asta il suo patrimonio. Il Comune di Milano mette all'asta 26 tra box e posti auto: ecco dove si trovano e come partecipareBando aperto fino al 19 maggio: tra i beni anche spazi confiscati alla criminalità organizzata. Si parte da un canone a base d'asta ... milanotoday.it Gelso, il Comune mette sul piatto 1,5 milioniSi punta all’acquisto del centro sportivo. Grassi: Ulteriori risorse serviranno per il completo recupero della struttura dopo anni di chiusura ... ilrestodelcarlino.it Portopalo, Il Comune mette all'asta un terreno in via Carlo Alberto: base di partenza a 52 mila euro #risanamentofinanziario - facebook.com facebook