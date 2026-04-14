Nuovi elementi emergono nell’indagine sull’attentato a un giornalista Rai. Un’auto proveniente dalla Campania avrebbe accompagnato gli aggressori fino all’abitazione della vittima, situata nella frazione di Pomezia. La vettura, una Fiat 500, è stata individuata come parte del percorso seguito dagli assalitori. Le forze dell’ordine stanno analizzando le tracce lasciate dal veicolo per chiarire i passaggi e i movimenti precedenti all’attacco.

Un’auto partita dalla Campania ha trasportato gli esecutori dell’attentato contro il giornalista Rai Sigfrido Ranucci fino alla sua abitazione di Campo Ascolano, nella frazione litoranea di Pomezia. Secondo le ricostruzioni emerse durante la trasmissione Lo stato delle cose, il veicolo utilizzato per l’aggressione non era una Panda nera come ipotizzato inizialmente, ma una Fiat 500. L’azione criminale, avvenuta nella notte tra il 16 e il 17 ottobre 2025, ha causato la distruzione di due vetture e danni alla proprietà del conduttore di Report, senza però causare feriti. Dinamiche dell’aggressione e nuovi dettagli sul mezzo utilizzato. Le indagini stanno delineando un quadro diverso rispetto alle prime versioni comunicate dai media.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Attentato a Ranucci: nuovi indizi, la Fiat 500 dalla Campania

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